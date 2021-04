Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier, Urloffen - In Vereinsheim eingebrochen, Hinweise erbeten

Appenweier (ots)

Ein noch unbekannter Einbrecher gelangte am Donnerstag in ein Vereinsheim in der Straße "Golfplatz" in Urloffen. Nach ersten Erkenntnissen verschaffte sich der Unbekannte Zutritt durch Aufbrechen eines Fensters. Beim Eintreffen der Polizeistreifen gegen 3.30 Uhr war der Unbekannte nicht mehr vor Ort. Der angerichtete Sachschaden sowie ein Diebstahlschaden ist nach derzeitigem Ermittlungsstand noch nicht bekannt. Die Beamten des Polizeireviers Kehl haben die Ermittlungen aufgenommen und nehmen Hinweise unter der Telefonnummer 07851 893-0 entgegen.

/ph

