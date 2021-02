Polizei Hagen

POL-HA: Widerstand in Boele - Mann muss ins Gewahrsam

Hagen (ots)

Am Montag, 08.02.2021, rief ein Anwohner in der Schwerter Straße die Polizei. In einer Wohnung des Mehrfamilienhauses kam es zu laustarken Streitigkeiten in einer Wohnung. Als die Beamten eintrafen, versuchte ein Betrunkener die Polizisten vor dem Haus in ein Gespräch zu verwickeln. Zunächst hielt die Streifenwagenbesatzung jedoch Rücksprache mit dem Anrufer. Wenig später bewies der Betrunkene, dass es sich bei dem Randalierer um ihn handelte, als er vor dem Haus herumschrie. Die Polizisten ermahnten den 33-Jährigen zu Ruhe. Dieser beleidigte die Beamten, bäumte sich auf und lief mit erhobenen Fäusten auf sie zu. Die Polizisten mussten den Hagener mit Handfesseln fixieren. Dabei gelang es ihm, den Beamten mehrfach gegen die Beine zu treten. Er wehrte sich derart, dass eine weitere Streifenwagenbesatzung bei der Ingewahrsamnahme unterstützen musste. Nach einer ärztlichen Untersuchung verbrachte der 33-Jährige die Nacht im Polizeigewahrsam und erhielt eine Strafanzeige. (sh)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell