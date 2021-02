Polizei Hagen

POL-HA: Safer Internet Day - Gemeinsame Telefonsprechstunde der Kriminalpolizei Hagen und des Verbraucherschutzes

Hagen (ots)

Wie bereits am Vortag angekündigt beteiligt sich die Polizei Hagen gemeinsam mit dem Verbraucherschutz am Dienstag (09.02.2021) an dem internationalen "Safer Internet Day". Dieser steht dieses Jahr unter dem Motto "Together for a better Internet".

Die Polizei Hagen bietet am heutigen Tag gemeinsam mit der Verbraucherzentrale eine Telefonsprechstunde zum Thema "Sicheres Passwort" an. Anlass dazu bietet die Kampagne des Landeskriminalamtes "Mach dein Passwort stark!", die bereits im Oktober letzten Jahres ins Leben gerufen wurde.

Im Rahmen der Telefonsprechstunde erreichen sie von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr die Verbraucherzentrale Hagen unter der Rufnummer 02331/697 3375 und das Kriminalkommissariat für Kriminalprävention und Opferschutz erreichen Sie zur gleichen Zeit unter der Rufnummer 02331/986 1530.

Weitere Informationen zur Präventionskampagne erhalten Sie hier: https://www.mach-dein-passwort-stark.de/

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell