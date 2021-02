Polizei Hagen

POL-HA: Einbrecher knacken sechs Kellerräume

Hagen (ots)

Am Sonntag, 07.02.2021, bemerkte ein Mieter eines Mehrfamilienhauses in der Neumarktstraße gegen 11:30 Uhr, dass insgesamt sechs Parzellen im gemeinsamen Keller aufgebrochen waren. Dazu schnitten die Täter zum Teil die Metallbügel der Schlösser ab und gelangten so in die Räume. Vermutlich schlugen die Einbrecher zwischen Samstagabend und Sonntag zu. Was genau gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Die Kripo hat mit der Auswertung der Spuren begonnen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 02331 986 2066 entgegen. (sh)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell