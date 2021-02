Polizei Hagen

POL-HA: Polizist bei Widerstand in das Gesicht getreten

Hagen (ots)

Bei einem Widerstand am Samstag wurde einem Polizist in das Gesicht getreten. Der Beamte war um 02:40 Uhr mit seiner Streifpartnerin am Graf-von-Galen-Ring auf Fußstreife in Höhe des ZOB. Ihnen kam ein 21-Jähriger entgegen, der laut Musik hörte mit einer Musikbox. Als die Beamten den Mann baten die Musik auszuschalten, kam er der Aufforderung zunächst nach. Als sich die Polizisten abwendeten, schaltete er die Musik jedoch wieder ein und fing an laut rumzuschreien.

Im weiteren Verlauf leistete der Hagener Widerstand, als ihn die beiden Beamten in Gewahrsam nehmen wollten. Er trat um sich und traf den Polizisten dabei im Gesicht. Zudem trat der Mann so massiv gegen die Fahrzeugtür des Streifenwagens, dass die Tür aus der Verankerung gedrückt und somit beschädigt wurde. Er spuckte zusätzlich um sich.

Es stellte sich heraus, dass der 21-Jährige bereits für den Bahnhofsbereich wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte ein Bereichsbetretungsverbot erhalten hatte. Der Polizist verletzte sich bei dem Tritt in das Gesicht leicht, er verblieb dienstfähig. Der 21-Jährige wurde angezeigt. (ra)

