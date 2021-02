Polizei Hagen

POL-HA: Ankündigung: Safer Internet Day - Gemeinsame Telefonsprechstunde der Kriminalpolizei Hagen und des Verbraucherschutzes

Hagen (ots)

Am Dienstag (09.02.2021) findet der internationale "Safer Internet Day" unter dem Motto "Together for a better Internet" statt.

Die Polizei Hagen beteiligt sich gemeinsam mit dem Verbraucherschutz an diesem Tag in Form einer Telefonsprechstunde zur Kampagne "Mach dein Passwort stark!" des Landeskriminalamtes. Ziel der Kampagne ist es Bürgerinnen und Bürger dafür zu sensibilisieren, ein starkes Passwort in genutzten Netzwerken zu wählen, um so das Risiko zu minimieren Opfer eines sogenannten "Cyber-Angriffs" zu werden.

Hagenerinnen und Hagener haben bei der Telefonsprechstunde die Möglichkeit Fragen rund um Passwörter und ihre Sicherheit zu stellen und sich beraten zu lassen.

Die Verbraucherzentrale Hagen ist von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr unter der Rufnummer 02331/697 3375 zu erreichen. Das Kriminalkommissariat für Kriminalprävention und Opferschutz erreichen Sie zur gleichen Zeit unter der Rufnummer 02331/986 1530.

Weitere Telefonsprechstunden sind jeweils mittwochs am 17.02.2021 und am 10.03.2021 ebenfalls von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr geplant.

Weitere Informationen zur Präventionskampagne erhalten Sie hier: https://www.mach-dein-passwort-stark.de/

