Polizei Hagen

POL-HA: Zeugenaufruf in der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY nach Blitzeinbruch bei Hagener Juwelier

Hagen (ots)

Die ZDF-Sendung Aktenzeichen XY ruft in der nächsten Ausgabe am 10.02.2021 zu Zeugenhinweisen im Hinblick auf zwei Blitzeinbrüche bei Juwelieren in Hagen und Hanau (Hessen) auf.

Vier unbekannte Täter fuhren am 22.10.2020 mit einem dunklen Opel Signum vor ein Juweliergeschäft in der Hagener Fußgängerzone. Die Täter legten ein Stahlseil um das Absperrgitter der Eingangstür und zogen es mit Hilfe des Pkw aus der Verankerung. Die Unbekannten zerstörten mit einer Ramme die Scheibe der Eingangstür, betraten das Geschäft, entwendeten diversen Schmuck im Wert von rund 150.000 Euro aus den Auslagen und transportierten diesen in mitgeführten Kisten zu einem Fahrzeug.

Rund drei Monate vorher gab es einen ähnlich gelagerten Fall bei einem Juwelier in Hanau, bei der Schmuck in einem Gesamtwert von rund 120.000 Euro erbeutet wurde. Aufgrund der identischen Begehungsweise und der Gesamtumstände ist davon auszugehen, dass es sich bei beiden Taten um dieselben Täter handelt.

Von dem auffälligen Täterfahrzeug existieren aus beiden Fällen Fotos einer Überwachungskamera. Diese Fotos werden in der Sendung gezeigt. Die Polizei Hagen und die Polizei Hanau bitten mögliche Zeugen um sachdienliche Hinweise (Tel. Polizei Hagen: 02331 / 986 2066). Es ist von privater Seite eine Belohnung in Höhe von 10.000 Euro ausgelobt. (ts)

Pressemeldungen der Polizei Hagen zu Blitzeinbruch: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/4740819 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/4741498 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/4743004

Pressemeldung der Polizei Hanau zu Blitzeinbruch: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/4666223

