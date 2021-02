Polizei Hagen

POL-HA: Zwei 29-jährige Autoteildiebe von Polizei gestellt

Hagen (ots)

Sonntagabend gegen 22:45 Uhr wurden zwei Männer am Delsterner Ufer von einem Zeugen dabei beobachtet, wie sie auf dem Parkplatz eines Autohauses an den geparkten Fahrzeugen schraubten. Der Mann verständigte die Polizei, die vor Ort auf zwei 29-Jährige traf. Die beiden Männer hatten zunächst versucht vor den Beamten zu flüchten. Sie kletterten über einen Metallzaun und wollten in Richtung Grubenstraße fliehen. Hier warteten jedoch weitere Polizisten, die die beiden vorläufig festnahmen. Die Beamten fanden einen Werkzeugkoffer und zwei Katalysatoren. Die Tatverdächtigen hatten diese an einem VW und einem Renault abgesägt. Die gefundenen Gegenstände wurden sichergestellt. Die Beamten fertigen Anzeigen. Die Ermittlungen dauern an. (ra)

