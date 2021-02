Polizei Hagen

POL-HA: Warnung vor Betrugsmaschen im Zusammenhang mit der aktuellen Wetterlage

Hagen (ots)

In den vergangenen Tagen kam es zu betrügerischen Anrufen bei vorwiegend älteren Bürgerinnen und Bürgern. Es meldete sich in den meisten Fällen ein stark weinender Anrufer bzw. eine Anruferin. Dieser bzw. diese gab sich als Sohn oder Tochter der Angerufenen aus. Anschließend erzählten sie die Geschichte, dass man einen Unfall verursacht habe, bei welchem Menschen gestorben seien. Um nicht in Haft zu müssen, solle eine Kaution in Höhe von 50.000 Euro gezahlt werden. Wenn die Angerufenen angaben, nicht so viel Bargeld zur Verfügung zu haben, wurde nach Wertgegenständen gefragt. In anderen Fällen rief ein angeblicher Polizeibeamter oder Staatsanwalt an und tischte den Opfern die gleiche Geschichte auf. Es ist nicht auszuschließen, dass es zu erneuten Anrufen kommt, bei dem die aktuelle Wetterlage dazu genutzt wird, Authentizität vorzutäuschen. Beenden Sie das Gespräch und verständigen Sie ihre Angehörigen unter den Ihnen bekannten Telefonnummern. Rufen Sie im Notfall die "richtige" Polizei unter der 110 an.

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell