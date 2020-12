Polizei Bochum

POL-BO: Pedelecfahrer stürzt - Polizei sucht Fahrer eines dunklen Kleinwagens

BochumBochum (ots)

Bei einem Unfall im Feierabendverkehr ist ein Pedelec-Fahrer (20, aus Bochum) verletzt worden - die Polizei bittet jetzt einen beteiligten Autofahrer, sich zu melden.

Der Unfall hat sich am Montag, 30. November, in Bochum-Harpen ereignet. Gegen 16.40 Uhr war der 20-jährige Pedelecfahrer auf dem Harpener Hellweg südlich in Richtung Kornharpener Straße unterwegs. Direkt nach der Autobahnüberführung (A 40) ordnete er sich links ein, um abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem von hinten kommenden Autofahrer.

Der Pedelec-Fahrer stürzte auf die Straße. Nach einem kurzen Gespräch fuhr der Autofahrer davon. Der offenbar unter Schock stehende 20-Jährige fuhr noch nachhause und realisierte erst dann seine leichten Verletzungen, weshalb er die Polizei verständigte. Er begab sich später selbstständig in ärztliche Behandlung.

Gesucht wird jetzt der Fahrer eines dunklen Kleinwagens, ca. 175 cm groß, stämmig gebaut, jedoch nicht dick, dunkelbraune Haare, klein, eventuell Brille.

Das Verkehrskommissariat bittet unter der Telefonnummer 0234 909-5206 um sachdienliche Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum

Pressestelle

Jens Artschwager

Telefon: 0234 909 1023

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell