Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Rüthen-Oestereiden - Wind

Rüthen (ots)

Am Sontag, um 13:17 Uhr, kam es auf der L 536 zwischen Oestereiden und Kellinghausen zu einem Unfall. Ein 62-jähriger Mann aus Olsberg war mit seinem Citroen C5 und einem recht großen Anhänger in Richtung Kellinghausen unterwegs. Der kaum beladene, und somit leichte Anhänger, wurde von einer starken Windbö ergriffen. Der Wind drehte das gesamte Gespann um 180 Grad. Das Auto prallte anschließend in den Straßengraben. Dadurch überschlug sich der Pkw und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer und seine 57-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. Sie mussten zu einer ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden wird auf etwa 15.000,- EUR geschätzt. (lü)

