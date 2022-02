Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Pressebericht der Kreispolizeibehörde Soest vom Wochenende

Soest (ots)

Welver-Vellinghausen-Eilmsen - Brand in einem Wohnhaus Am Samstagabend, gegen 22.00 Uhr wurde die Feuerwehr Welver der Rettungsdienst und die Polizei zu einer Auslösung einer Brandmeldeanlage in einem Wohnhaus in Eilmser Wald gerufen. In einem Zimmer der Wohnanlage kam es offensichtlich zu einem Brandgeschehen. Die Feuerwehr brauchte aber kein offenes Feuer bekämpfen. Es musste lediglich aufgrund der Rauchentwicklung gelüftet werden. Die Ursache des Brandes steht zur Zeit nicht fest. Das ist aktuell Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Ein Strafverfahren wurde durch die Polizei in Form einer Strafanzeige eingeleitet. Personen wurden zum Glück nicht verletzt. Sachschäden sind an einem Kühlschrank, an einer Zimmerwand und der Zimmerdecke entstanden. (AG)

Lippstadt - Mehrere Pkw in der Innenstadt aufgebrochen In der Zeit von Freitag auf Samstag, zwischen 16.30 Uhr und 08.40 Uhr, kam es in der Innenstadt im Bereich Möllerstraße, Preußenstraße und Burgstraße zu Sachbeschädigungen und Diebstählen an und aus Fahrzeugen. Bisher unbekannte Täter warfen bzw. schlugen die Seitenscheiben an insgesamt drei Fahrzeugen ein. Aus zwei Pkw wurden Gegenstände entwendet. Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Polizei in Lippstadt unter der Rufnummer 02924191000. (AG)

