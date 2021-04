Polizei Münster

POL-MS: Polizist stoppt Lkw am Autohof Senden - 29-jähriger nicht EU-Bürger ohne gültige Fahrerlizenz unterwegs

Münster/Senden (ots)

Ein Polizist hat am Mittwochmorgen (07.04., 10:00 Uhr) einen mazedonischen Lkw-Fahrer am Autohof Senden kontrolliert. Hierbei stellte der Beamte fest, dass der 29-Jährige als nicht EU-Bürger für ein europäisches Unternehmen tätig ist aber nicht über die entsprechende Fahrerlizenz verfügte. Zudem fand der Polizist heraus, dass der Arbeitgeber seit Anfang Dezember 2020 seinen gesetzlichen Vorgaben zur Überprüfung der Fahrertätigkeiten nicht nachgekommen war. Bei der Durchsicht der Unterlagen des Betroffenen erhielt der Beamte Hinweise darauf, dass der Lkw-Fahrer bereits Anfang März (11.3.) in einem gleichgelagerten Sachverhalt durch den Zoll kontrolliert worden war und eine Sicherheitsleistung in Höhe von 4.000 Euro hinterlegen musste.

Das Fazit dieser Kontrolle: 5.000 Euro Sicherheitsleistung, Untersagung der Weiterfahrt, Anforderung eines qualifizierten Ersatzfahrers durch den Unternehmer.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell