Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Wohnung

Erkelenz-Gerderath (ots)

In der Nacht zu Dienstag, 1. September, drangen unbekannte Täter in eine Wohnung an der Thüringer Straße ein. Sie schoben Rollladen hoch und brachen die Terrassentür auf. Aus einer Geldbörse wurden verschiedene Ausweisdokumente gestohlen.

