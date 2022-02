Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erwitte - Ladendieb flüchtet mit Fahrrad

Erwitte (ots)

Die Mitarbeiterin einer Tankstelle an der Straße "Hellweg" sprach am Freitagmorgen (4. Februar 2022), gegen 08.49 Uhr, einen Tatverdächtigen vor der Tankstelle an, nachdem sich dieser im Bereich der Elektronikartikel auffällig aufgehalten habe und sie kurz darauf das Fehlen von zwei Ladekabeln der Marke "Sunix" feststellte. Der Mann wollte gerade mit seinem Fahrrad davonfahren, als die Mitarbeiterin ihn noch am Gepäckträger festhalten konnte. Nach Drohungen vonseiten des mutmaßlichen Ladendiebes ließ sie los und er fuhr weg. Der Tatverdächtige war

- Circa 30 Jahre alt - Schätzungsweise 165 - 170 cm groß - Schlanke Statur - Dunkle Haare - Ausländischer Mitbürger - Trug zur Tatzeit eine beige/weiße Jacke und eine graue Jogginghose - Der Unbekannte flüchtete mit einem rötlich/braunen Fahrrad

Zeugen, die Angaben zur Identität des Tatverdächtigen oder dem Verbleib der Ladekabel machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941-91000 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell