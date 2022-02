Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Verkehrsunfallflucht in der Spitalgasse

Werl (ots)

Am Donnerstag (3. Februar 2022) wurde zwischen 07.55 Uhr und 12.30 Uhr ein geparkter, weißer BMW auf einem Parkplatz an der Spitalgasse von einem anderen Verkehrsteilnehmer beschädigt. Anstatt seine Personalien mitzuteilen und die Polizei zu informieren, entfernte er sich vom Unfallort. Die Polizeibeamten konnten vor Ort nur noch schwarzen Farbaufrieb am weißen BMW finden. Ob es sich bei dem verursachenden Wagen um ein schwarzes Fahrzeug handelt oder es lediglich Gummiabrieb von der Stoßstange handelte, konnte nicht mit Sicherheit gesagt werden. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu einem Wagen mit frischen Abriebspuren an der Stoßstange machen können, sich unter der Telefonnummer 02922-91000 zu melden. (reh)

