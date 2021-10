Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Korrektur zu "Junge nach Kollision mit Bus verstorben"

Gronau (ots)

Bei dem schweren Verkehrsunfall am Mittwochmorgen ist nicht wie zunächst gemeldet ein Achtjähriger ums Leben gekommen, sondern ein Zwölfjähriger. Die an der Unfallstelle erschienene Mutter hatte den Polizeikräften zunächst mitgeteilt, dass es sich bei dem Unfallopfer um ihren jüngeren Sohn handeln würde. Diese Äußerung hatte sie anhand der an der Unfallstelle liegenden Gegenstände gemacht. Wie sich im Rahmen der Ermittlungen nun herausgestellt hat, lag eine Verwechselung mit ihrem 12-jährigen Sohn vor.

Link zur Ursprungmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/503916

