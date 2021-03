Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Diebstahlserie, aus mehreren Autos Navis und Audiosysteme gestohlen

Ibbenbpren (ots)

Jeweils ohne Aufbruchsspuren zu hinterlassen, haben unbekannte Täter seit Montag (08.03.21) aus fünf Autos in der Innenstadt Navigationsgeräte und Audiosysteme entwendet. Die Täter gingen ersten Erkenntnissen zufolge fachmännisch vor. In vier der fünf Fälle liegt der Tatzeitraum zwischen Mittwoch (10.03.21) und Donnerstag (11.03.21). An der Cranachstraße gingen Unbekannte zwischen Mittwoch und Donnerstag, 22.00 Uhr und 08.00 Uhr, einen schwarzen VW Passat an. Aus dem Pkw entwendeten sie ein festeingebautes Navi. Aufbruchsspuren waren nicht ersichtlich. Am Grafschafter Ring schlugen Diebe zwischen Mittwoch und Donnerstag, 21.30 Uhr und 07.30 Uhr, zu. Sie stahlen ein Audiosystem mitsamt Navi aus einem schwarzen VW Sharan. Auch hier konnten keine äußerlichen Aufbruchspuren festgestellt werden. An der Merschwiese entwendeten unbekannte Täter in der Zeit zwischen Mittwoch, 18.30 Uhr, und Donnerstag, 08.15 Uhr, aus einem VW-Kombi ein Navi. An der Artlandstraße wurde zwischen Mittwoch und Donnerstag, 17.45 Uhr und 07.50 Uhr, aus einem grauen Seat Alhambra das festeingebaute Audiosystem gestohlen. Außen am Pkw waren keine Spuren ersichtlich. Und an der Kampstraße ließen Diebe zwischen Montag, 18.00 Uhr, und Donnerstag, 17.00 Uhr, ein festverbautes Navi aus einem schwarzen VW Passat mitgehen. Wie sie in das Auto gelangten, ist unklar. Der Pkw erschien äußerlich unversehrt. Hinweise auf den oder die Täter gibt es nicht. Die Polizei in Ibbenbüren sucht daher Zeugen, die in den Tatzeiträumen etwas Auffälliges beobachtet haben. Hinweise werden telefonisch unter 05451/591-4315 entgegengenommen.

