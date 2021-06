Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee-Delecke - Unachtsamkeit - Krankenhaus

Möhnesee (ots)

Aufgrund von Unachtsamkeit kam am Montag (31. Mai), gegen 17.15 Uhr ein 52-jähriger Radfahrer aus Jüchen auf der Linkstraße in Delecke zu Fall. Bei seiner Fahrt auf dem Radweg von Körbecke in Richtung Delecke passte er einen kurzen Moment nicht auf und kam zu Fall. Er wurde mit dem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gefahren, wo er stationär aufgenommen wurde. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell