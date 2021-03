Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verdächtiger macht sich an Autos zu schaffen

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Ein Unbekannter ist in der Nacht zum Donnerstag in der Flurstraße aufgefallen. Er machte sich dort an parkenden Autos zu schaffen. Offensichtlich versuchte der Mann, sie zu öffnen. Eine Zeugin bemerkte den Verdächtigen und verfolgte ihn. Sie verlor den Unbekannten dann allerdings aus den Augen. Die Polizei suchte noch die Umgebung ab, allerdings ohne Erfolg. Von dem Verdächtigen ist bekannt, dass er einen grauen Kapuzenpullover trug und ansonsten dunkel gekleidet war. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell