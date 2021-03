Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mutmaßlichen Fahrradklingeldieb erwischt

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht zum Donnerstag machte sich am Willy-Brandt-Platz ein 50-Jähriger an einem Fahrrad zu schaffen. Eine Polizeistreife entdeckte den Mann, als er versuchte mit einem Taschenmesser die Klingel des Drahtesels abzumontieren. Die Polizei stellte den Mann zur Rede. Er räumte ein, dass es sich gar nicht um sein Fahrrad handelte. Der 50-Jährige wird sich nun wegen des Verdachts des versuchten Diebstahls verantworten müssen. Die Fahrradklingel wurde sichergestellt. Die Ermittlungen zum Eigentümer des Rades führten bislang nicht zum Erfolg. Er wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

