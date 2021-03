Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Abfalleimer möglicherweise angezündet

Mehlingen (Kreis Kaiserslautern) (ots)

In der Hauptstraße brannte am Dienstagabend eine Mülltonne. Ein Nachbar der Besitzerin eilte mit einem Feuerlöscher zur Hilfe. Er löschte die brennende Tonne. Weil eine vorsätzliche Brandlegung nicht auszuschließen ist, ermittelt jetzt die Polizei. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

