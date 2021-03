Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Teurer Blechschaden

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Zwischen Otterbach und Kaiserslautern touchierte ein Autofahrer am Mittwochvormittag ein Verkehrsschild. Das Schild stand an einer Verkehrsinsel. Offensichtlich fuhr der 50-Jährige nicht weit genug auf der rechten Fahrbahnseite, so dass er mit seinem Wagen das Verkehrszeichen streifte. Das Schild wurde beschädigt, etwa 100 Euro dürfte der Schaden betragen. Am Auto ging weit mehr kaputt. Den Schaden am Fahrzeug schätzt die Polizei auf mindestens 3.000 Euro. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell