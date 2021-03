Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wer hat die Bank beschädigt?

Mehlbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Unbekannte Täter haben in den vergangenen Tagen die Sitzbank am Mehlbacher Grillplatz beschädigt. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf mögliche Verursacher geben oder helfen können, die Tatzeit weiter einzugrenzen.

Gemeldet wurde die Sachbeschädigung bei der Polizei am Dienstag durch die zuständige Verbandsgemeinde. Dort hatte eine Zeugin am Montag mitgeteilt, dass sie die Bank beschädigt vorgefunden habe.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen dürfte die Tatzeit am Freitag, Samstag oder Sonntag (12. bis 14. März) gewesen sein. Zeugen, die an einem dieser Tage am Grillplatz vorbeigekommen sind und gesehen haben, ob die Bank zu diesem Zeitpunkt bereits beschädigt war, oder denen Personen im Bereich des Platzes aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2150 bei der Polizeiinspektion 1 zu melden. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell