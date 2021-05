Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Polizeihubschrauber wegen Steinewerfern im Einsatz

Lippstadt (ots)

Den Einsatz eines Polizeihubschraubers und die Sperrung der Eisenbahnstrecke in Lippstadt hatten "Steinewerfer" an der Eisenbahnüberführung an der Stirper Straße nach sich gezogen. Im Verlaufe des Sonntagabends meldeten mehrere Autofahrer, dass sie durch Steinwürfe im Bereich der Stirper Straße / Bahnunterführung einen Schaden an ihren Fahrzeugen davongetragen hätten. Um eine mögliche Gefährdung der Steinewerfer auszuschließen wurde der Zugverkehr angehalten und ein Polizeihubschrauber in die Fahndung mit eingebunden. Ein Zeuge konnte letztendlich ein Kind, das vom Bereich der dortigen Bahnüberführung fortlief, bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Im Tatverdacht stehen drei Jungen im Alter von 9 bis 12 Jahren. Sie wurden an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Der entstandene Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand bei den Steinwürfen. (reh)

