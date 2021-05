Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippetal-Lippborg - Böckenbergkapelle beschmiert

Lippetal (ots)

Unbekannte Schmierfinken hinterließen ihre Farbschmierereien an der Böckenbergkapelle an der "Alte Beckumer Straße" in Lippborg. Als Tatzeit ermittelte die Polizei den Zeitraum zwischen Freitag (28. Mai), 16.30 Uhr, und Sonntag, 17.00 Uhr. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02921-91000 in Verbindung zu setzen. (reh)

