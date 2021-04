Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigung an Pkw in Gronau durch bisher unbekannte Täter

Hildesheim (ots)

(eic) In Gronau, Bereich der Straße Leintor wurde in der Nacht von Dienstag 06.04.21 zum Mittwoch 07.04.21, an einem dort parkend abgestellten Pkw Audi eine Sachbeschädigung mit größerem Schadensausmaß begangen. Der oder die unbekannten Täter zerkratzten mit einem spitzen Gegenstand das gesamte Fahrzeug rundherum.

Wer Hinweise zu den Tätern oder dem Geschehen machen kann, wird gebeten die Polizei in Gronau oder Elze zu informieren.

