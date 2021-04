Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in Baumarkt

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Am gestrigen Abend, 06.04.2021, suchten unbekannte Täter zwischen 20:00 Uhr und 23:38 Uhr den rückwärtigen Bereich eines Baumarktes in der Siemensstraße in Hildesheim auf, beschädigten den dortigen Zaun und verschafften sich so Zugang zu dem Firmengelände. Anschließend begaben sie sich zu einer Schiebetür des Marktes und öffneten diese gewaltsam.

Zum jetzigen Zeitpunkt kann noch nicht gesagt werden, ob und was entwendet wurde.

Zeugen, die zu der Tat Hinweise geben können oder im Vorfeld ein Ausbaldowern beobachtet haben, mögen sich bitte bei der Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer 05121-939-115 melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell