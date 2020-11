Polizei Mettmann

POL-ME: Kind bei Unfall schwer verletzt - Ratingen- 2011073

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

MettmannMettmann (ots)

Am 12.11.2020, gegen 13.40h, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Speestraße in dessen Folge ein 12-jähriger Fahrradfahrer schwer verletzt wurde. Zum Unfallzeitpunkt befuhr eine 46-jährige Ratingerin mit ihrem Opel Adam die Speestraße in Fahrtrichtung "Am Kämpchen". Zur gleichen Zeit befuhr eine 43-jährige Ratingerin mit ihrem Opel Astra ebenfalls die Speestraße in Gegenrichtung. Aus bislang noch ungeklärter Ursache kam es zu einem Zusammenprall mit dem Opel Adam und einem 12-jährigen Fahrradfahrer, der die Speestraße überqueren wollte. Der 12-jährige Junge wurde durch den Aufprall von seinem Fahrrad geschleudert und prallte gegen die Windschutzscheibe des Opel Adam. Das Mountainbike wurde auf die Motorhaube des Opel Astra geschleudert. Der 12-jährige Ratinger verletzte sich hierbei schwer. Er wurde mittels Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt. Die beiden Fahrzeugführerinnen verblieben unverletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Speestraße in beide Richtungen gesperrt werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell