Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erwitte - Kupferrohre und Bleiplatten gestohlen - Zwei Tatverdächtige im roten Kastenwagen auf der Flucht

Erwitte (ots)

Zeugen beobachteten am Donnerstag (3. Februar 2022), wie zwei Männer mit schwarzen Wollmützen auf einem Gelände an der Westkampstraße, die um kurz vor 15 Uhr, circa 180 Bleiplatten und zehn 2 Meter lange Kupferrohre entwendeten. Die Diebe reichten diese durch einen Zaun und verstauten sie in einem roten Kastenwagen. Anschließend fuhren sie in Richtung B1/B55 davon. Zeugen, die Angaben zu dem Diebstahl oder Verbleib des Metalls machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941-91000 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. (reh)

