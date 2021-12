Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg, Lkrs. RW) Laster drückt VW gegen Geländer

Schramberg (ots)

Bei einem Unfall in der Schlossstraße am Mittwochnachmittag kurz vor 16 Uhr ist ein VW mit einem Lastwagen zusammengestoßen. Das Auto wurde von diesem gegen ein Metallgeländer gedrückt, das später abgetrennt werden musste. Gekommen war es zu dem Unfall, weil ein Autofahrer in Richtung Schlossbergtunnel bremsen musste und der 77-Jährige in seinem Sportsvan dies zu spät erkannte. Er wich auf die rechte Fahrspur aus und prallte dort mit dem 40-Tonner aus Stuttgart, der von einem 60-Jährigen gesteuert wurde, zusammen. Verletzte gab es bei dem Unfall nicht. Den Schaden schätzt die Polizei auf 10.000 Euro. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

