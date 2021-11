Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, Landkreis Konstanz) Verlorene Ladung beschädigt Auto - Zeugenaufruf (29.11.2021)

Engen, A 81 (ots)

Ein etwa zwei Meter langes Metallbrett hat am Montagabend gegen 19.45 Uhr auf der A 81, kurz vor der Talbrücke, zu einem Schaden an einem Auto geführt. Ein 53-jähriger Renault-Fahrer, der auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Autobahnkreuz Hegau unterwegs war, erkannte das Brett aufgrund Dunkelheit und Schneefall zu spät und überfuhr dieses trotz Ausweichbewegung mit der linken Fahrzeugseite. Hierdurch wurden beide Reifen der linken Fahrzeugseite aufgerissen. Ob auch ein Schaden am Unterboden des Renault entstand, konnte bislang nicht festgestellt werden. Das nicht mehr fahrbereite Auto musste abgeschleppt werden. Hinweise zu dem Fahrzeug, welches das Metallbrett verloren hat, gibt es derzeit nicht. Ebenso ist unklar, ob noch weitere Fahrzeuge beim Überfahren des Brettes beschädigt wurden. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise zum Verursacher der verlorenen Ladung unter der Telefonnummer 07733 9960-0.

