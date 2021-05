Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Marbach) Motorradfahrer bei Auffahrunfall leicht verletzt (24.05.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Ein leicht Verletzter und insgesamt rund 3.500 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Unfalls, den ein Motorradfahrer am Mittwoch gegen 11.30 Uhr auf der Kreisstraße 5734 verursacht hat. Ein 27-jähriger Mercedes Fahrer fuhr in einer Fahrzeugkolonne auf der Kreisstraße in Richtung Bundesstraße 33, als ein vor ihm fahrendes Auto abbremste und abbog. Während der Mercedes Fahrer ebenfalls abbremste, reagierte ein ihm nachfahrender 22-jähriger Motorradfahrer mit einer BMW zu spät und fuhr auf den Mercedes auf. Dabei zog sich der Biker leichte Verletzungen zu. Ein Krankenwagen brachte ihn in eine Klinik.

