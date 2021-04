POL-COE: Olfen, Vinnummer Landweg/ Container aufgebrochen

Polizei Coesfeld

Unbekannte haben auf einer Baustelle am Vinnummer Landweg mehrere Baucontainer aufgebrochen. Zwischen 19 Uhr am Sonntag (04.04.21) und 10 Uhr am Montag (05.04.21) flexten die Täter an einem Container eine Gittertür auf, bei den anderen drei hebelten sie die Türen auf. Derzeit ist nicht klar, ob etwas gestohlen wurde. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

