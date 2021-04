Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Innenstadt

Coesfeld (ots)

Am Ostermontag, 05.04.21, fand der angemeldete Ostermarsch 2021 statt. An dieser Veranstaltung von 11.00 - 14.00 h nahmen ca. 50 Personen teil. Ein "Friedensmobil" mit Klavier an Bord wurde in die Veranstaltung integriert. Die Veranstaltung endete pünktlich ohne besondere Vorkommnisse.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell