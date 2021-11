Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkrs. Konstanz) Sachbeschädigung am leerstehenden Gebäude (26.-29.11.2021)

Singen (ots)

Sachschaden von rund 2.000 Euro hat ein Unbekannter am vergangenen Wochenende an einem leerstehenden Gebäude verursacht. Der Täter hat vermutlich mit einem Stein eine Fensterscheibe eingeschlagen und anschließend das Fenster gewaltsam nach innen gedrückt und komplett zerstört. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Singen unter Telefon 07731 888-0 entgegen.

