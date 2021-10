Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Iffezheim - Streitigkeiten

Iffezheim (ots)

Das Verhalten einer 35-jährigen Frau hat am Sonntagnachmittag für einen Polizeieinsatz in der Neue Straße gesorgt. Gegen 15.20 Uhr meldete ein Anrufer eine Streitigkeit mit mehreren Beteiligten. Die angerückten Beamten des Polizeireviers Rastatt konnten vor Ort feststellen, dass eine Anwohnerin Gegenstände aus dem Fenster warf, spuckte und Beleidigungen aussprach. Des Weiteren soll die Frau einer Mitbewohnerin in den Bauch geschlagen haben. Da die mutmaßliche Übeltäterin zunächst falsche Personalien angab, musste sie auf das Polizeirevier verbracht und dort ihre wahre Identität geklärt werden. Ihr drohen nun mehrere Anzeigen.

