Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sinzheim - Unfall mit Anhänger

Sinzheim (ots)

Ein Unfall auf der K3768 beschäftigte am späten Sonntagmorgen die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden. Gegen 11:45 Uhr befuhr ein 45-Jähriger mit seinem Mazda und einem Anhänger die Straße in Richtung Kartung. Während der Fahrt bemerkte der Mittvierziger offenbar, dass sich der Anhänger von der Kupplung zu lösen drohte, woraufhin er den Wagen zum Stehen brachte. Dabei dürfte sich der Anhänger im Heck des Fahrzeugs verhakt und das Auto beschädigt haben. Durch den Vorfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

