Zeugen gesucht

Appenweier (ots)

Unbekannte haben sich in der Nacht von Sonntag auf Montag gewaltsam an einem Fahrkartenautomaten in der Bahnhofstraße zu schaffen gemacht. Gegen 1.40 Uhr führten die ungebetenen Besucher eine Explosion herbei und zerstörten so neben dem Automaten auch mehrere in unmittelbarer Nähe befindliche Glasscheiben. Es entstand ein Schaden von mehreren Zehntausend Euro. Ob die Täter bei ihrem kriminellen Treiben auch Geld erbeuteten, ist noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und prüft in diesem Zusammenhang auch, ob der Vorfall mit ähnlich gelagerten zurückliegenden Ereignissen in Verbindung steht. Mögliche Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden unter der Rufnummer 0781 21-2820 um Kontaktaufnahme gebeten.

