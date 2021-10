Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ottersweier - Ermittlungen aufgenommen

Ottersweier (ots)

Eine starke Rauchentwicklung in einer Pflegeeinrichtung in der Hubstraße sorgte am frühen Montagmorgen für einen größeren Einsatz der Feuerwehr Ottersweier und der Beamten des Polizeireviers Bühl. Nach derzeitigem Sachstand fing ein in einem Holzschrank befindlicher Bettlaken gegen 1.30 Uhr aus noch nicht abschließend geklärten Gründen Feuer. Durch den damit einhergehenden Qualm wurde glücklicherweise niemand verletzt. Das Feuer am Textilstück konnte schnell abgelöscht werden. Hinweise auf eine technische Ursache, die zum Brand geführt haben könnte, liegen aktuell nicht vor. Die Ermittler haben ein Strafverfahren wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung eingeleitet.

/ya

