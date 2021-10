Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Falschfahrerin

Offenburg (ots)

Ohne entgegenkommende Fahrzeuge gefährdet zu haben, endete offenbar eine Falschfahrt einer 81-jährigen Autofahrerin am Sonntagmorgen auf der B33. Laut Zeugenaussagen sei die Seniorin gegen 9.30 Uhr in Richtung Gengenbach unterwegs gewesen und habe hierbei die Überholspur im Gegenverkehr befahren. Eine sofortige Fahndung nach der mutmaßlichen Geisterfahrerin blieb zunächst erfolglos. Am Abend konnte sie schließlich von Beamten des Polizeireviers Offenburg an ihrer Wohnanschrift angetroffen werden. Hierbei räumte sie den Verstoß ein.

