POL-WAF: Telgte. Alkoholisiert und ohne Führerschein auf Quad unterwegs

Warendorf (ots)

Ohne einen Führerschein zu besitzen und alkoholisiert befuhr ein Telgter am Dienstag, 8.6.2021, gegen 22.50 Uhr mit einem Quad die Westbeverner Straße in Telgte. Polizisten hielten den 38-Jährigen an, der erhebliche Gleichgewichtsstörungen hatte. Die Beamten ließen den Telger einen Atemalkoholtest durchführen, der positiv war. Daher folgte für den 38-Jährigen die Entnahme einer Blutprobe. Die Einsatzkräfte leiteten wegen des Verdachts der Alkoholfahrt sowie wegen des Fahrens ohne Führerschein Ermittlungsverfahren ein.

