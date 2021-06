Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt. Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss bei Verkehrsunfall unterwegs

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 8.6.2021, 12.35 Uhr war ein 23-Jähriger bei einem Verkehrsunfall auf der Josefstraße in Drensteinfurt beteiligt - ohne Führerschein und offensichtlich unter Drogeneinfluss. Der junge Mann aus Hamm fuhr mit seinem Pkw von der Zufahrt Danziger Straße auf die Josefstraße. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto einer 42-Jährigen. Die Rinkeroderin war auf der Josefstraße in Richtung Schützenstraße unterwegs und versuchte vergeblich auszuweichen. Bei der Unfallaufnahme konnte der 23-Jährige keinen Führerschein vorweisen, da keinen er hat und er stand erkennbar unter Drogeneinfluss. Aufgrund des positiven Vortests wurden ihm Blutproben entnommen. Bei dem Unfall entstand ein geschätzter Sachschaden von 13.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell