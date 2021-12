Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar, Lkrs. RW) Falsche Spur erwischt - Unfall

Oberndorf (ots)

Weil eine 23-Jährige am Mittwochabend mit ihrem Fiat in der Talstraße auf der falschen Spur war, kam es zum Unfall. Sie fuhr mit ihrem Kleinwagen von der Oberstadt und hatte sich in Richtung Talplatz eingeordnet, wollte dann aber Richtung Neckarbrücke weiterfahren. Dabei stieß sie gegen den BMW eines 31-Jährigen, der sich dort schon rechts neben ihr richtig eingeordnet hatte. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Gesamtschaden von über 5000 Euro. Verletzt wurde niemand.

