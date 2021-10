Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruchsdiebstahl in Elektrogeschäft

Lennestadt (ots)

Zu einem Einbruchsdiebstahl in ein Elektrogeschäft kam es am Samstag gegen 19.30 Uhr in der Helmut-Kumpf-Straße in Altenhundem. Zwei Zeugen hatten beobachtet wie eine Person aus der Eingangstür eines Elektrogeschäftes mit einer Kasse in der Hand in Richtung der Straße "Am Klatenberg" flüchtete. Die Beamt:innen stellten bei ihrem Eintreffen einen Einbruch fest, eine Fahndung nach dem offensichtlich männlichen Täter verlief negativ.

Dieser wurde wie folgt beschrieben: ca. 30-35 Jahre alt und ca. 175 - 180cm groß, er trug eine schwarze Mütze, ein weißes T-Shirt, eine blaue Jeans sowie schwarze Sneaker.

Der Gesamtschaden liegt im dreistelligen Bereich. Zur Spurensicherung wurde die Kripo hinzugezogen. Hinweise bitte an die Polizei Olpe unter der Telefonnummer 02761-9269-0.

