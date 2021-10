Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Fahrradfahrer verursacht Unfall und flüchtet

Attendorn (ots)

Am Donnerstag gegen 15.15 Uhr ereignete sich in Attendorn ein Verkehrsunfall. Ein 70-jähriger Kleinbusfahrer überholte auf der Kölner Straße in Fahrtrichtung "Am Eckenbach" einen, nach seinen Angaben, in Schlangenlinien fahrenden Radfahrer. Kurz vor Beendigung des Überholvorgangs sei dieser dann gegen eine Bordsteinkante gefahren und anschließend gegen den Bus gefallen. Nachdem der 70-Jährige den Verursacher zur Rede stellen wollte flüchtete dieser mit einem schwarzen Rad in Richtung "In der Stesse". Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen erfolglos. Es entstand ein Schaden im dreistelligen Bereich. Der Radfahrer wird wie folgt beschrieben: 30-40 Jahre alt, schlank, Jeans, schwarze Jacke, er trug einen schwarzen Adidas-Rucksack. Hinweise bitte an die Polizei Olpe unter der Telefonnummer 02761-9269-0.

