Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Oberlichter von Lagerhalle abgesprengt

Bocholt (ots)

Mutwillig haben Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch in einer Firma in Bocholt einigen Sachschaden angerichtet. Nach ersten Erkenntnissen hatten sich die Täter mit Gewalt Zugang zur Rauchabzugsanlage in dem Gebäude an der Hüttemannstraße verschafft. Sie lösten die Anlage aus, und infolgedessen wurden 22 Lüftungsoberlichter auf dem Dach der Lagerhalle durch Gasdruck abgesprengt. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. Die Tatzeit liegt zwischen 01.30 Uhr und 06.00 Uhr. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

