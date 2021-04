POL-NI: Nienburg - Verkehrsunfall mit leicht verletztem Radfahrer

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Am Dienstag, 13.04.2021, gegen 14.10 Uhr, ereignete sich am Berliner Ring in Höhe eines Fastfood Restaurants ein Verkehrsunfall mit einem Radfahrer und einem PKW. Der 25-jährige Fahrer eines BMW beabsichtigte vom Gelände der Fastfoodkette nach rechts auf den Berliner Ring aufzufahren und übersah einen von rechts kommenden, verbotswidrig entgegen der Fahrtrichtung fahrenden 16-jährigen Fahrradfahrer. Der Radfahrer konnte nicht mehr anhalten und stieß gegen die rechte Fahrzeugseite des PKW. Das Vorderrad des Fahrrades verkeilte sich unter dem vorderen rechten Radkasten des PKW. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Radfahrer wurde zudem leicht verletzt und von einer RTW-Besatzung versorgt. Bereits Ende Februar hat die Polizei Nienburg ein sogenanntes "Geisterradler"-Plakat wenige Meter entfernt von der Unfallstelle angebracht, um Radfahrende auf genau dieses gefährliche Fehlverhalten hinzuweisen und appelliert erneut an alle Radfahrenden, nur an dafür freigegebenen Strecken entgegen der Fahrtrichtung zu fahren.

