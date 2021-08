Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Führerschein nicht mehr gültig und Drogentest positiv

Bocholt (ots)

Mit einer Strafanzeige endete am Mittwoch in Bocholt die Autofahrt eines Isselburgers: Polizeibeamte hatten den 25-Jährigen am Morgen auf der Blücherstraße kontrolliert. Er konnte lediglich die Fahrerlaubnis eines Nicht-EU-Landes vorweisen. Da er jedoch schon länger als ein halbes Jahr in Deutschland lebt, besitzt diese keine Gültigkeit mehr. Zudem schlug ein Drogentest positiv an auf Amphetamin. Ein Arzt entnahm dem 25-Jährigen in der Polizeiwache eine Blutprobe, um den Drogenkonsum exakt nachweisen zu können. Die Beamten untersagten Weiterfahrt, leiteten ein Strafverfahren ein und fertigten einen Bericht an die Fahrerlaubnisbehörde.

