Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Seniorin wird an Haustür überrumpelt

Lennestadt/Kreisweit (ots)

Ein Mann und eine Frau entwendeten am Dienstag einer Seniorin in ihrer Wohnung, im Bereich der Straße "Auf der Ennest", Bargeld. Das Pärchen hatte zuvor an der Wohnungstür geschellt und ohne weitere Nachfragen die Wohnung betreten. Sie legten der Dame einen Zettel für Spenden an Kinder auf den Tisch und forderten sie auf eine Geldsumme zu spenden. Um die Unterschrift zu vergleichen nahm die Tatverdächtige die Geldbörse der Geschädigten aus deren Hand und öffnete sie. Zeitgleich hatte sich der Begleiter der Tatverdächtigen in der Wohnung umgeschaut. Nachdem das Pärchen die Wohnung verlassen hatte bemerkte die geschädigte Seniorin den Verlust von 100 Euro aus ihrem Portmonee.

Die Tatverdächtigen sind nach Angaben der Geschädigten zwischen 30 und 35 Jahre alt, sollen einen südosteuropäischen Phänotyp haben und sind zwischen 160 und 175 cm groß. Hinweise bitte an die Polizei Olpe unter der Telefonnummer 02761-9269-0.

Das dreiste Auftreten des Pärchens ist, bundesweit betrachtet, kein Einzelfall. Beim Öffnen der Haus- oder Wohnungstür betreten die Täter forsch die Wohnung, ohne dass die Betroffenen eine Möglichkeit haben sich dagegen zur Wehr zu setzen. Die Polizei empfiehlt Haustüren oder auch Wohnungsabschlusstüren mit sogenannten Kastenschlössern mit Sperrbügeln zu versehen, sodass Unbekannte erst gar nicht in die Wohnung kommen.

Weitere Informationen zum Thema finden Interessierte hier: https://polizei.nrw/artikel/sicherheit-fuer-senioren-an-der-haustuer

